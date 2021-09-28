Острів Крит знову трусило. На острові стався вже 42-й землетрус за останню добу.

Раніше Потужний землетрус на Криті: є загиблий, під завалами опинились люди – фото руйнувань

Новий землетрус на Криті

Сейсмологи вранці 28 вересня зафіксували на острові Крит черговий землетрус на відстані 4 кілометрів від міста Аркалохорі. Цього разу його магнітуда становила 5,3 бала. А епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 кілометра.

Місцеві жителі, побоюючись негативних наслідків, вийшли з помешкань на вулиці.

Зросла кількість постраждалих

Видання The Guardian інформує про зростання кількості постраждалих внаслідок попереднього землетрусу. Наразі відомо, що травми отримали щонайменше 20 людей. Хоча раніше повідомляли про 9.

Є й жертва стихії – загинув 65-річний будівельник, який працював у церкві в Аркалохорі, коли на нього обвалився дах.

До слова, для людей, чиї будинки були пошкоджені, встановити намети загальною місткістю до 2 500 осіб. Усі підрозділи аварійного реагування та пожежні служби привели в стан загальної бойової готовності.

Попередній сильний землетрус на криті: основне

Вранці 27 вересня сильний землетрус стався на Криті, поблизу міста Іракліон, де проживає 140 тисяч людей.

За інформацією Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, магнітуда найпотужнішого поштовху сягнула 6 балів.

Землетрус був тривалим і сильно відчувався не лише в Іракліоні, але й на всьому острові, а також на інших, – наприклад, на Санторині.

Також зафіксували інтенсивні афтершоки – підземні поштовхи, які слідують за землетрусом.

Сейсмолог з Імперського коледжу Лондона Стівен Хікс описав підземні поштовхи як найпотужніші, що фіксували на Криті з 1959 року.

Біля міста Аркалохорі зафіксували новий землетрус: дивіться карту