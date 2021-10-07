Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на глубине 10 километров. Его эпицентр – в горной местности в провинции Белуджистан.

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Чрезвычайное положение объявили в пострадавших регионах. Министр внутренних дел провинции Мир Зия улла Лангау заявил, что спасательные работы продолжаются.

Мы получаем информацию о том, что 20 человек погибли в результате землетрясения. Спасательные работы продолжаются,

– подчеркнул политик.

Что известно о жертвах

Большинство жертв погибли, когда в результате толчков обрушились крыши и стены зданий.

В результате землетрясения ушли из жизни по меньшей мере 6 детей.

Землетрясение на Крите