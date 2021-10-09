За даними Національного геологічного інституту Іспанії, 9 жовтня сталася серія з 37 сейсмічних поштовхів. Найсильніший з них мав магнітуду 4,1 бала.

Тим часом Люди вибігали на вулиці: у курортному регіоні Хорватії стався потужний землетрус

Блискавки біля вулкану

Біля виверження вулкану помітили блискавки. Вони можуть виникати оскільки зіткнення частинок попелу створює електричний заряд.

Лава з вулкана покрила понад 150 гектарів сільськогосподарських угідь, більша частина з яких використовується для вирощування бананів. Також вогняний потік захоплює залишені будинки та присадибні ділянки.

Авіакомпаніям, які виконують рейси на Канарські острови, рекомендували запастися додатковим паливом на випадок, якщо літакам доведеться змінити курс.

Лава уже вкрила 497 гектарів землі на острові, пошкодивши 1281 будинок. На острові також зруйновано понад 38 кілометрів доріг. Влада попереджає, що може статися цунамі.

На Ла-Пальмі триває виверження вулкана