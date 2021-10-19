В 190 километрах от эпицентра расположен курортный город Каш, в провинции Анталья. Толчки также ощутили на греческом Крите.

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В Европейском средиземноморском сейсмологическом центре силу толчков оценили в 6,3. Там также отметили, что столица Крита и одновременно один из крупнейших греческих городов – Ираклион – в 308 километрах от эпицентра.

Информации о пострадавших пока нет

Сейчас информации о жертвах и пострадавших нет. Также неизвестно, вызвало ли землетрясение разрушения.

Обратите внимание! В предыдущий раз землетрясение на Крите фиксировали 12 октября. Магнитуда тогда тоже составила около 6,0. Толчки ощущались в Ливии, Турции и Египте.

Смотрите видео, которое сняли очевидцы:

Смотрите на карте, где расположен эпицентр землетрясения / Изображение Earhquaketrack:

Кратко о последних землетрясениях в мире: