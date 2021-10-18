Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре – EMSC. Эпицентр землетрясения находился в 32 километрах от города Легница.

Между тем в Украине Второй раз за год: на Прикарпатье произошло землетрясение

Землетрясение в Польше 17 октября: подробности

В Польше 17 октября зафиксировали сильное землетрясение. Его магнитуда составила 4,2 – 4,6.

По данным EMSC, очаг землетрясения находился в 10 километрах под землей.

А эпицентр подземных толчков расположен в 32 километрах к северу от города Легница.

Там проживают более 100 тысяч человек. К счастью, сообщений о пострадавших и разрушениях не было.

Землетрясение в Польше произошло около города Легница: смотрите расположение на карте

Сильные землетрясения в октябре 2021 происходили во многих странах: