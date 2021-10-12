Данные по мощности, месту эпицентра и его глубине у разных исследовательских центров отличаются. Однако подземные толчки также всколыхнули острова Касос, Родос и Карпатос.

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Какой была сила землетрясения

Средняя оценка силы землетрясения на Крите составляет 6,3. Разные исследовательские центры по-разному оценили магнитуду подземных толчков – от 6,0 до 6,4. Такие же различия есть и в других данных о землетрясении.

В частности эпицентр землетрясения по данным некоторых исследователей был на острове, а другие же считают, что он находился более чем в 20 километрах от побережья. Глубину эпицентра также оценивают по-разному – от 9 до 25 километров.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения на Крите был на острове возле деревни Палекастро на глубине 10 километров. Сила подземных толчков – 6,4.

Власти предупредили о цунами

Издание Sky News сообщает, что на острове объявили предупреждение о возможном цунами. Несмотря на сильное землетрясение, пока, к счастью, в полицию и к спасателям не поступали сообщения о пострадавших или жертвах.



Землетрясение на Крите / Скриншот карты

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