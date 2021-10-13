Эпицентр землетрясения был в Богородчанском районе, на глубине 5 километров.

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Люди не почувствовали толчки

По классификации землетрясений, он является недостижимым. Поэтому сейсмологи рассчитали, что интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Приблизительное место, где было землетрясение:

Второе землетрясение за год

Заметим, в Богородчанском районе Прикарпатья это уже второе землетрясение за год. Предыдущее зафиксировали 13 июля. Оно было немного сильнее, магнитуда составила 2,3 балла.

Мощное землетрясение на Тернопольщине

В нескольких регионах Украины 23 сентября зафиксировали подземные толчки. Больше всего они были ощутимыми на Тернопольщине, а также Ивано-Франковщине, Хмельницкой и Винницкой областях.

Магнитуда подземных толчков составила 4,3. По классификации это землетрясение является умеренным, поэтому люди чувствовали его, находясь внутри помещения. Очевидцы рассказали, что даже "двигалась кровать и скрипели шкафы".