Епіцентр землетрусу був у Богородчанському районі, на глибині 5 кілометрів.
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Люди не відчули поштовхи
За класифікацією землетрусів, він є недосяжним. Тож сейсмологи розрахували, що інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.
Приблизне місце, де був землетрус:
Другий землетрус за рік
Зауважимо, у Богородчанському районі Прикарпаття це вже другий землетрус за рік. Попередній зафіксували 13 липня. Він був трохи сильніший, магнітуда склала 2,3 бала.
Потужний землетрус на Тернопільщині
У кількох регіонах України 23 вересня зафіксували підземні поштовхи. Найбільше вони були відчутними на Тернопільщині, а також Івано-Франківщині, Хмельниччині та Вінниччині.
Магнітуда підземних поштовхів становила 4,3. За класифікацією цей землетрус є помірним, тому люди відчували його, перебуваючи всередині приміщення. Очевидці розповіли, що навіть "рухалося ліжко та скрипіли шафи".