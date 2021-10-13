Епіцентр землетрусу був у Богородчанському районі, на глибині 5 кілометрів.

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Люди не відчули поштовхи

За класифікацією землетрусів, він є недосяжним. Тож сейсмологи розрахували, що інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

Приблизне місце, де був землетрус:

Другий землетрус за рік

Зауважимо, у Богородчанському районі Прикарпаття це вже другий землетрус за рік. Попередній зафіксували 13 липня. Він був трохи сильніший, магнітуда склала 2,3 бала.

Потужний землетрус на Тернопільщині

У кількох регіонах України 23 вересня зафіксували підземні поштовхи. Найбільше вони були відчутними на Тернопільщині, а також Івано-Франківщині, Хмельниччині та Вінниччині.