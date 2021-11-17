Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD). По информации, пострадавших пока нет.
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Отмечается, что землетрясение зафиксировали в 16:40 по киевскому времени. В то же время последствия ощутили соседние городские районы: Коджаэли, Сакарья, Болу, Биледжик и в Стамбуле – самом густонаселенном городе Турции.
Мэр Дюздже Фарук Озлю попросил людей не паниковать. Он добавил, что им следует продолжать следить за ситуацией. Кроме того, власти предоставят дополнительную информацию.
Мощные землетрясения в мире: последние новости
- У острова Тонга в Тихом океане в начале ноября произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4. Стихийное бедствие зафиксировали на глубине 10 километров.
- Кроме того, в Польше 17 октября зафиксировали нехарактерно сильное для этой страны землетрясение. Его магнитуда колебалась от 4,2 до 4,6.
- Несколькими днями ранее на крупнейшем греческом острове Крите 12 октября произошло сильное землетрясение магнитудой более 6,0. Подземные толчки ощутили в Греции, Турции, Ливии и Египте.