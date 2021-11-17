Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD). По информации, пострадавших пока нет.

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Отмечается, что землетрясение зафиксировали в 16:40 по киевскому времени. В то же время последствия ощутили соседние городские районы: Коджаэли, Сакарья, Болу, Биледжик и в Стамбуле – самом густонаселенном городе Турции.

Справка. Турция расположена на вершине одного из самых сейсмически активных мест в мире. В то же время Северо-Анатолийский разлом и соседние разломы охватывают большую часть страны.

Мэр Дюздже Фарук Озлю попросил людей не паниковать. Он добавил, что им следует продолжать следить за ситуацией. Кроме того, власти предоставят дополнительную информацию.

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