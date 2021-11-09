Эпицентр землетрясения находился на глубине 6,82 километра. Первые толчки почувствовали в 20:43 в районе Мэрам.

Важно На глубине 10 километров в Тихом океане произошло мощное землетрясение

9 ноября подземные толчки повторились. Так, с утра зафиксировали 31 афтершок, сила которых была от 2,8 до 0,7.

Что такое афтершок? Это подземные толчки, которые следуют за землетрясением и генетически с ним связаны. Число афтершоков растет в зависимости от энергии землетрясения, с уменьшением глубины его очага и может достигать нескольких тысяч.

Люди эвакуировались

Толчки вызвали панику среди населения, граждане покинули дома. Некоторые оставались в парках и своих автомобилях до утра. В результате землетрясения были разрушены по меньшей мере 2 заброшенных здания, одно здание повреждено, на некоторых домах появились трещины. К счастью, человеческих жертв нет.

Последние землетрясения в Турции

На юге Турции утром 19 октября произошло достаточно мощное землетрясение. Его магнитуда достигала 6,1. В 190 километрах от эпицентра расположен курортный город Каш, что находится в провинции Анталии. Толчки также ощутили на греческом Крите.

Предыдущий раз землетрясение на Крите фиксировали только 12 октября. Магнитуда тогда тоже составила около 6,0. Толчки ощущали в Ливии, Турции и Египте.

Любопытно! В конце октября в Японии землетрясение подняло со дна затопленные корабли времен Второй мировой войны. На поверхность всплыли 24 японских корабля.