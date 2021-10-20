На поверхность всплыли 24 японских кораблей. Их затопили войска США во время давней битвы за остров.

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Корабли будут использовать с пользой

Разрушенные корабли поднялись со дна океана вследствие подземных толчков. Произошло это на одном из самых опасных вулканов Японии под названием Сурибати.

Заметьте! Остров Иводзима известен как место одной из самых известных битв между США и Японией на Тихом океане. После окончания войны остров долгое время находился под контролем США. Япония его получила лишь в 1968 году.

Суда переместили в западную часть острова. Их будут использовать как волнорезы – водное сооружение для защиты от волн, течений льда и наносов.

Теперь корабли лежат на недавно сформированном пляже. До землетрясения они лишь частично вздымались над водой.

Затопленные корабли поднялись со дна океана: смотрите видео