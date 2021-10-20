На поверхность всплыли 24 японских кораблей. Их затопили войска США во время давней битвы за остров.
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Корабли будут использовать с пользой
Разрушенные корабли поднялись со дна океана вследствие подземных толчков. Произошло это на одном из самых опасных вулканов Японии под названием Сурибати.
Суда переместили в западную часть острова. Их будут использовать как волнорезы – водное сооружение для защиты от волн, течений льда и наносов.
Теперь корабли лежат на недавно сформированном пляже. До землетрясения они лишь частично вздымались над водой.
Затопленные корабли поднялись со дна океана: смотрите видео