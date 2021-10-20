Вулкан Асо "проснулся" в Японии
Извержение произошло 20 августа в 11:43 утра по местному времени в кратере № 1 Накадаке. Вулканический пепел достиг высоты примерно 3,5 тысячи метров.
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Японское метеорологическое агентство повысило уровень предупреждения для жителей и туристов горы Асо до 3 по шкале из 5. Людей призывали не приближаться к вулкану.
Предупреждение объявили для городов Асо и Такамори, а также села Минами-Асо. По данным местных властей, пока не поступало сообщений о жертвах или значительных разрушениях в популярном туристическом месте.
Извержение вулкана Асо в Японии: смотрите видео
В Японии "проснулся" вулкан: видеотрансляция
Извержение вулкана в Японии: новости
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