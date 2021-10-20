Вулкан Асо "прокинувся" у Японії

Виверження сталося 20 серпня об 11:43 ранку за місцевим часом у кратері № 1 Накадаке. Вулканічний попіл досяг висоти приблизно 3,5 тисячі метрів.

Актуально Новий потік лави на Канарах вже наближається до моря: шокуючі кадри

Японське метеорологічне агентство підвищило рівень попередження для жителів та туристів гори Асо до 3 за шкалою з 5. Людей закликали не наближатись до вулкана.

Попередження оголосили для міст Асо та Такаморі, а також села Мінамі-Асо. За даними місцевої влади, наразі не надходило повідомлень про жертви або значні руйнування у популярному туристичному місці.

Виверження вулкану Асо у Японії: дивіться відео

У Японії "прокинувся" вулкан: відеотрансляцію

Виверження вулкану у Японії: новини