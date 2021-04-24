Попередили про небезпеку: в Японії активізувався вулкан Сакурадзіма
В Японії активізувався вулкан Сакурадзіма. Людей, що проживають поблизу, попередили про небезпеку.
Джерело:Nikkei Asia
Жителям міст Кагосіма й Тарумідзу сказали бути готовими до можливих наслідків активності вулкана. Сакурадзіма викинув стовп диму на понад 2,3 кілометра над кратером.
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Вулкан вибухнув на початку неділі 24 квітня. Після виверження Японське метеорологічне агентство видало відповідний сигнал, закликаючи людей у прилеглих містах захищати себе від потенційного впливу вулканічної діяльності.
За словами місцевої влади, повідомлень про поранених чи пошкодження майна людей внаслідок виверження не було.
Водночас метеорологічне агентство заявило, що збитки малоймовірні, оскільки людям заборонено в'їжджати на відстань 2 кілометри від кратера з лютого 2016 року.
Що відомо про вулкан Сакурадзіма
- Відповідний вулкан є одним з найактивніших в Японії, також його називають й одним з найнебезпечніших. Він розташований на острові Кюсю.
- В результаті виверження в 1914 році вулкан викинув достатньо лави, щоб закрити протоку між вулканічним островом Сакурадзіма в затоці Кагосіма та півостровом Осумі.
- Його виверження відбуваються регулярно, це приносить чимало проблем розташованим поблизу містам.
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