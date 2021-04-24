В Японии активизировался вулкан Сакурадзима. Людей, проживающих поблизости, предупредили об опасности.

Жителям городов Кагосима и Тарумидзу сказали быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана. Сакурадзима выбросил столб дыма более чем на 2,3 километра над кратером.

К теме Города укрыл пепел: из-за извержения вулкана на Карибах эвакуировали 16 тысяч человек – эпические видео

Вулкан взорвался в начале воскресенья 24 апреля. После извержения Японское метеорологическое агентство издало соответствующий сигнал, призывая людей в близлежащих городах защищать себя от потенциального воздействия вулканической деятельности.

По словам местных властей, сообщений о раненых или повреждении имущества людей в результате извержения не было.

В то же время метеорологическое агентство заявило, что убытки маловероятны, поскольку людям запрещено въезжать на расстояние 2 километра от кратера с февраля 2016 года.

Что известно о вулкане Сакурадзима