Предупредили об опасности: в Японии активизировался вулкан Сакурадзима
В Японии активизировался вулкан Сакурадзима. Людей, проживающих поблизости, предупредили об опасности.
Источник:Nikkei Asia
Жителям городов Кагосима и Тарумидзу сказали быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана. Сакурадзима выбросил столб дыма более чем на 2,3 километра над кратером.
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Вулкан взорвался в начале воскресенья 24 апреля. После извержения Японское метеорологическое агентство издало соответствующий сигнал, призывая людей в близлежащих городах защищать себя от потенциального воздействия вулканической деятельности.
По словам местных властей, сообщений о раненых или повреждении имущества людей в результате извержения не было.
В то же время метеорологическое агентство заявило, что убытки маловероятны, поскольку людям запрещено въезжать на расстояние 2 километра от кратера с февраля 2016 года.
Что известно о вулкане Сакурадзима
- Соответствующий вулкан является одним из самых активных в Японии, также его называют и одним из самых опасных. Он расположен на острове Кюсю.
- В результате извержения в 1914 году вулкан выбросил достаточно лавы, чтобы закрыть пролив между вулканическим островом Сакурадзима в заливе Кагосима и полуостровом Осуми.
- Его извержения происходят регулярно, это приносит немало проблем расположенным поблизости городам.
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