Города укрыл пепел: из-за извержения вулкана на Карибах эвакуировали 16 тысяч человек – видео
Вулкан Ла-Суфриер покрыл карибский остров Сент-Винсент пеплом. Он осел повсюду: от асфальта на дорогах до стен зданий. Из особо опасных районов пришлось эвакуировать примерно 16 тысяч человек.
Источник:ВВС
От пепла пострадала столица острова – город Кингстаун. Свои жилища были вынуждены покинуть тысячи людей. Кроме того, на большинстве территорий острова прекратили водоснабжение.
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Премьер-министр Ральф Гонсалвес заявил, что примерно 3 тысячи человек временно разместили в аварийных убежищах. Кроме того, политик признался: беда не прошла, пока неизвестно, сколько еще извержений может произойти.
Ученые также дают крайне необнадеживающие прогнозы. Извержение Ла-Суфриера может длиться неделями.
Что известно об извержении Ла-Суфриера
- Вулкан "спал" на протяжении десятилетий. Последний раз его активность зафиксировали еще в 1979 году.
- Во время извержения Ла-Суфриера в 1902 году погибли более 1000 человек.
- В этом году извержение началось в пятницу, 9 апреля.
- Облака вулканического пепла поднялись в небо на тысячи метров.
Извержение Ла-Суфриера: смотрите видео
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