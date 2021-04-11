Вулкан Ла-Суфриер покрыл карибский остров Сент-Винсент пеплом. Он осел повсюду: от асфальта на дорогах до стен зданий. Из особо опасных районов пришлось эвакуировать примерно 16 тысяч человек.

От пепла пострадала столица острова – город Кингстаун. Свои жилища были вынуждены покинуть тысячи людей. Кроме того, на большинстве территорий острова прекратили водоснабжение.

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Премьер-министр Ральф Гонсалвес заявил, что примерно 3 тысячи человек временно разместили в аварийных убежищах. Кроме того, политик признался: беда не прошла, пока неизвестно, сколько еще извержений может произойти.

Ученые также дают крайне необнадеживающие прогнозы. Извержение Ла-Суфриера может длиться неделями.

Что известно об извержении Ла-Суфриера

Вулкан "спал" на протяжении десятилетий. Последний раз его активность зафиксировали еще в 1979 году.

Во время извержения Ла-Суфриера в 1902 году погибли более 1000 человек.

В этом году извержение началось в пятницу, 9 апреля.

Облака вулканического пепла поднялись в небо на тысячи метров.

Извержение Ла-Суфриера: смотрите видео

Video: This morning, ash covers the streets in the Red Zone area of St. Vincent. pic.twitter.com/vVhDwAyjG8 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 10, 2021

Just made a photographer friend from St Vincent man has some INSANEE SHOTS.

Instagram: Nikononimous pic.twitter.com/v0FxjJ76g5 — shae (@ansunishae) April 10, 2021