Землетруси прогриміли в південній іранській провінції Хормозган неподалік портового міста Бандар-Аббас. Лихо трапилось 14 листопада.

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У Ірані стались два потужні землетруси

За даними сейсмологічного центру Ірану при Інституті геофізики Тегеранського університету:

перший землетрус стався на глибині 18 кілометрів орієнтовно о 15:36;

другий – на глибині 10 кілометрів о 15:37.

Поштовхи відчували у сусідніх провінціях Керман і Фарс, а також у Об'єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії.

У Ірані сталося два потужні землетруси: дивіться відео

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Внаслідок землетрусу постраждали люди: дивіться відео

Внаслідок землетрусу загинули та постраждали люди

Попередньо відомо, що в постраждалі райони влада скерувала рятувальні команди.

Іранське державне телебачення, з посиланням на місцевих чиновників, повідомило: "Один чоловік загинув після того, як на нього впав електричний стовп".

За інформацією ЗМІ, відомо про 2 загиблих, а кількість поранених збільшилася до 27. Постраждалих госпіталізували.

Також є перебої в подачі електроенергії та збої в системі електрозв'язку.

Довідка. Іран лежить на великих сейсмічних розломах. Тому за останні кілька років там сталося декілька руйнівних землетрусів.

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