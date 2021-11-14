Землетруси прогриміли в південній іранській провінції Хормозган неподалік портового міста Бандар-Аббас. Лихо трапилось 14 листопада.
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У Ірані стались два потужні землетруси
За даними сейсмологічного центру Ірану при Інституті геофізики Тегеранського університету:
- перший землетрус стався на глибині 18 кілометрів орієнтовно о 15:36;
- другий – на глибині 10 кілометрів о 15:37.
Поштовхи відчували у сусідніх провінціях Керман і Фарс, а також у Об'єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії.
У Ірані сталося два потужні землетруси: дивіться відео
Землетруси були з магнітудою 6,3 і 6,4 бала за шкалою Ріхтера: дивіться відео
Внаслідок землетрусу постраждали люди: дивіться відео
Внаслідок землетрусу загинули та постраждали люди
Попередньо відомо, що в постраждалі райони влада скерувала рятувальні команди.
Іранське державне телебачення, з посиланням на місцевих чиновників, повідомило: "Один чоловік загинув після того, як на нього впав електричний стовп".
За інформацією ЗМІ, відомо про 2 загиблих, а кількість поранених збільшилася до 27. Постраждалих госпіталізували.
Також є перебої в подачі електроенергії та збої в системі електрозв'язку.
Останні землетруси в Україні та світі: коротко
- 10 листопада східну частину Азії сколихнули сильні землетруси. Підземні поштовхи відчули біля узбережжя японського острова Міяко, а також поблизу Індонезії.
- 9 листопада землетрус стався на Прикарпатті. Він був ледь чутним, проте це вже 5 за рік прояв стихії у Надвірнянському районі.
- 8 листопада землетрус трапився у турецькій провінції Конія, що в центральній частині країни. Його сила становила 5,1 за шкалою Ріхтера. Лихо зруйнувало щонайменше 2 покинуті будівлі. На щастя, людських жертв немає.