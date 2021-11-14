Землетрясения произошли в южной иранской провинции Хормозган неподалеку от портового города Бандар-Аббас. Беда случилась 14 ноября.

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В Иране произошли два мощных землетрясения

По данным сейсмологического центра Ирана при Институте геофизики Тегеранского университета:

первое землетрясение произошло на глубине 18 километров ориентировочно в 15:36;

второе – на глубине 10 километров в 15:37.

Толчки ощущали в соседних провинциях Керман и Фарс, а также в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

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В результате землетрясения пострадали люди: смотрите видео

В результате землетрясения погибли и пострадали люди

Предварительно известно, что в пострадавшие районы власти направили спасательные команды.

Иранское государственное телевидение со ссылкой на местных чиновников, сообщило: "Один мужчина погиб после того, как на него упал электрический столб".

По информации СМИ, известно о 2 погибших, а количество раненых увеличилось до 27. Пострадавших госпитализировали.

Также есть перебои в подаче электроэнергии и сбои в системе электросвязи.

Справка. Иран лежит на крупных сейсмических разломах. Поэтому за последние несколько лет там произошло несколько разрушительных землетрясений.

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