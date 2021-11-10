Оба землетрясения произошли в среду, 10 ноября. К счастью, они не были слишком разрушительными. Однако, пощекотали нервы местных жителей.
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Япония – магнитуда 6,6
Согласно информации Геологической службы США, магнитуда землетрясения около Мияко достигала 6,6. Японское метеорологическое агентство сообщило, что землетрясение произошло 10 ноября в 00:45 по местному времени. Сильнее всего его ощущали, в префектуре Окинава. Эпицентр подземных толчков был в 184 километрах от 34-тысячного города Хирара. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. О жертвах или пострадавших пока ничего не известно.
Индонезия – магнитуда 6,0
В тот же день, 10 ноября, землетрясение застало и жителей Индонезии. Его магнитуда была несколько меньше – 6 по шкале Рихтера, отметили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. Там объяснили, что эпицентр подземных толчков был в 186 километрах от города Набире с населением более 43 тысяч человек и залегал на глубине 5 километров. О пострадавших или разрушениях также не сообщали.
Последние землетрясения в ноябре
- В турецкой провинции Кония в центре страны вечером 8 ноября произошло мощное землетрясение. Его сила составляла 5,1 по шкале Рихтера. Несмотря на панику, граждане быстро покинули дом. Некоторые из них заночевали прямо в авто.
- 7 ноября было мощное землетрясение возле острова Тонга в Тихом океане. По предварительным сейсмическим данным, явление не должно было нанести существенный вред.
- В начале месяца новое землетрясение было зафиксировано и на острове Ла-Пальма. Напомним, что там еще с середины сентября происходит извержение вулкана.