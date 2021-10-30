Сила толчков не была значительной. Магнитуда землетрясения – 2,5. Информации о пострадавших не было.
Напомним, недавно В Польше произошло сильное землетрясение
Землетрясение в Карпатах 29 октября: подробности
По данным Главного центра специального контроля, 29 октября в Карпатах произошло землетрясение.
- Его эпицентр пришелся на Надворнянский район Ивано-Франковской области – в 10 километрах к юго-западу от города Надворная.
- Магнитуда землетрясения – 2,5 (на глубине 2 километра).
О пострадавших нет информации. По классификации землетрясений толчки такой магнитуды относят к неощутимым.
Заметим, в течение 2021 года на территории Надворнянского района таких землетрясений зарегистрировано аж 4.
Землетрясения недавно испытывали и другие регионы Украины, в частности:
- В Закарпатской области на территории города Виноградов.
- Также в этой области в селе Бодалово Береговского района.
- И на территории Богородчанской общины Прикарпатья (дважды в октябре)