Сообщается, что координаты эпицентра – широта 48.11 градуса, долгота 22.62 градуса. В то же время глубина гипоцентра – от 0,5 до 1,4 километра.
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18 октября в 2:20 в Украине, Закарпатская область, Береговский район, село Бодалово, согласно данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины, зафиксировано землетрясение,
– отметили в ЛОГА.
Добавляется, обращений о разрушении от местных жителей не поступало.
Землетрясения в 2021 году: последние новости
- В Ивано-Франковской области 12 октября произошло землетрясение. Магнитуда составила 2,0 балла по шкале Рихтера.
- На самом большом греческом острове Крите 12 октября произошло сильное землетрясение магнитудой более 6,0.
- В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,7. Кроме того, подземные толчки меньшей силы всколыхнули другие регионы страны.