Сообщается, что координаты эпицентра – широта 48.11 градуса, долгота 22.62 градуса. В то же время глубина гипоцентра – от 0,5 до 1,4 километра.

Читайте также Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение: угрозы цунами нет

18 октября в 2:20 в Украине, Закарпатская область, Береговский район, село Бодалово, согласно данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины, зафиксировано землетрясение,

– отметили в ЛОГА.

Добавляется, обращений о разрушении от местных жителей не поступало.

Землетрясения в 2021 году: последние новости