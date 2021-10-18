Повідомляється, що координати епіцентру – широта 48,11 градуса, довгота 22,62 градуса. Водночас глибина гіпоцентру – від 0,5 до 1,4 кілометра.
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18 жовтня о 02:20 в Україні, Закарпатська область, Берегівський район, село Бодалово, згідно з даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України, зафіксовано землетрус,
– зазначили у ЛОДА.
Додається, звернень про руйнування місцевих жителів не надходило.
Землетруси у 2021 році: останні новини
- В Івано-Франківській області 12 жовтня стався землетрус. Магнітуда сягнула 2,0 бала за шкалою Ріхтера.
- На найбільшому грецькому острові Криті 12 жовтня стався сильний землетрус магнітудою понад 6,0.
- У Перу відбувся землетрус магнітудою 5,7. Крім того, підземні поштовхи меншої сили сколихнули інші регіони країни.