Повідомляється, що координати епіцентру – широта 48,11 градуса, довгота 22,62 градуса. Водночас глибина гіпоцентру – від 0,5 до 1,4 кілометра.

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18 жовтня о 02:20 в Україні, Закарпатська область, Берегівський район, село Бодалово, згідно з даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України, зафіксовано землетрус,

– зазначили у ЛОДА.

Додається, звернень про руйнування місцевих жителів не надходило.

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