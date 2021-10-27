По классификации землетрясение отнесли к еле ощутимым. Такие данные обнародовали в Центре специального мониторинга Украины.

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Землетрясение недалеко от Виноградова

Источник землетрясения был вблизи города Виноградова. Он располагается на глубине 7 километров. Местные жители могли чувствовать вибрации. Впрочем, ученые сообщают, что землетрясение было едва ощутимым.

По расчетам такие колебания ощущают только отдельные люди, которые находятся в состоянии покоя внутри помещения. Особенно почувствовать их можно было на верхних этажах.

Обратите внимание! Главный центр специального контроля обратился к тем, кто чувствовал землетрясение. Там попросили оставить сообщение об ощущениях по этой ссылке. Это поможет ученым в уточнении энергетических параметров землетрясения.

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Последние землетрясения в этом месте регистрировали 23 января и 25 июля 2020 года. Тогда магнитуда достигала 3 и 1,9 балла соответственно.

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