За класифікацією землетрус віднесли до ледве відчутних. Такі дані оприлюднили у Центрі спеціального моніторингу України.
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Землетрус біля Виноградова
Джерело землетрусу було поблизу міста Виноградова. Воно розташовується на глибині 7 кілометрів. Місцеві мешканці могли відчувати вібрації. Втім, науковці повідомляють, що землетрус був ледве відчутним.
За розрахунками такі коливання відчувають тільки окремі люди, які перебувають у стані спокою всередині приміщення. Особливо відчути їх можна було на верхніх поверхах.
Де саме на Закарпатті стався землетрус: дивіться карту
Останні землетруси з цього місця реєстрували 23 січня та 25 липня 2020 року. Тоді магнітуда сягала 3 та 1,9 бала відповідно.
- Поблизу сіл Жураки та Горохолин Ліс Богородчанської громади на Прикарпатті землетрус зафіксували 19 жовтня. Поштовхи були на рівні 2,4 бала.
- Днем раніше землетрус стався на Закарпатті. Уночі 18 жовтня поштовхи зафіксували у селі Бодалово Берегівського району.
- Перед тим землетрус фіксували знову в Івано-Франківській області. 12 жовтня фіксували поштовхи у тій же Богородчанській громаді.
- У кількох регіонах України 23 вересня зафіксували підземні поштовхи. Їхня магнітуда становила 4,3 бала. Найбільше вони були відчутними на Тернопільщині, а також Івано-Франківщині, Хмельниччині та Вінниччині.