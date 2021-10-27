За класифікацією землетрус віднесли до ледве відчутних. Такі дані оприлюднили у Центрі спеціального моніторингу України.

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Землетрус біля Виноградова

Джерело землетрусу було поблизу міста Виноградова. Воно розташовується на глибині 7 кілометрів. Місцеві мешканці могли відчувати вібрації. Втім, науковці повідомляють, що землетрус був ледве відчутним.

За розрахунками такі коливання відчувають тільки окремі люди, які перебувають у стані спокою всередині приміщення. Особливо відчути їх можна було на верхніх поверхах.

Зверніть увагу! Головний центр спеціального контролю звернувся до тих, хто відчував землетрус. Там попросили залишити повідомлення про відчуття за цим посиланням. Це допоможе науковцям в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.

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Останні землетруси з цього місця реєстрували 23 січня та 25 липня 2020 року. Тоді магнітуда сягала 3 та 1,9 бала відповідно.

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