Прикарпатье 9 ноября снова трясло. Там зафиксировали очередное несильное землетрясение.

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На Прикарпатье снова зафиксировали землетрясение



Эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надворная, на глубине 3 километров,

– отметили в центре.

Там добавили, что по классификации эти подземные толчки отнесли к едва ощутимым. Магнитуда землетрясения, которое произошло примерно в 14:00, по шкале Рихтера составляет 2,3.

В центре специального контроля объяснили, что такие колебания чувствуют только некоторые люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Напомним, что с начала 2021 года в Надворнянском районе зафиксировали 5 подобных землетрясений.

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