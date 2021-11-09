Прикарпаття 9 листопада знову потрясло. Там зафіксували черговий несильний землетрус.

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На Прикарпатті знову зафіксували землетрус

Епіцентр землетрусу перебував у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на північний схід від міста Надвірна, на глибині 3 кілометрів,

– зазначили у центрі.

Там додали, що за класифікацією ці підземні поштовхи віднесли до ледве відчутних. Магнітуда землетрусу, який стався приблизно о 14:00, за шкалою Ріхтера становить 2,3.

У центрі спеціального контролю пояснили, що такі коливання відчувають тільки окремі люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, що від початку 2021 року в Надвірнянському районі зафіксували 5 подібних землетрусів.