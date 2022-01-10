Також наслідком стихійного лиха стало руйнування частини Великої китайської стіни. Мовиться про ділянку, збудовану за династії Мін (1368 – 1644).
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Велика китайська стіна постраждала від землетрусу
У Китаї приблизно опівночі з 8 на 9 січня стався потужний землетрус – магнітудою 6,9.
- Епіцентр його розташований доволі глибоко, у 10 кілометрах під поверхнею.
- А проте кілька великих міст країни відчули поштовхи.
- Також відомо, що 9 людей зазнали незначних травм.
Після землетрусу влада організувала перевірку історичних цінностей в регіоні, чи не постраждало щось цінне.
- І виявили, що два метри Великої китайської стіни обвалилися.
- Це сталося у повіті Шаньдань провінції Ганьсу на північному заході Китаю.
- Наразі на місці встановили первинний захист та ведуть ремонтно-відновлювальні роботи.
Постраждалу ділянку стіни збудували за часів династії Мін (1368 – 1644).
Нагадаємо:
- На початку січня Тайвань сколихнув потужний землетрус, поштовхи відчули сусідні країни.
- У Бразилії на катери з людьми обвалилася частина стінки каньйону, загинули щонайменше 10 людей.
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