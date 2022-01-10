Також наслідком стихійного лиха стало руйнування частини Великої китайської стіни. Мовиться про ділянку, збудовану за династії Мін (1368 – 1644).

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Велика китайська стіна постраждала від землетрусу

У Китаї приблизно опівночі з 8 на 9 січня стався потужний землетрус – магнітудою 6,9.

  • Епіцентр його розташований доволі глибоко, у 10 кілометрах під поверхнею.
  • А проте кілька великих міст країни відчули поштовхи.
  • Також відомо, що 9 людей зазнали незначних травм.

Після землетрусу влада організувала перевірку історичних цінностей в регіоні, чи не постраждало щось цінне.

  • І виявили, що два метри Великої китайської стіни обвалилися.
  • Це сталося у повіті Шаньдань провінції Ганьсу на північному заході Китаю.
  • Наразі на місці встановили ​​первинний захист та ведуть ремонтно-відновлювальні роботи.

Постраждалу ділянку стіни збудували за часів династії Мін (1368 – 1644).

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