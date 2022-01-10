Также следствием стихийного бедствия явилось разрушение части Великой китайской стены. Речь идет об участке, построенном при династии Мин (1368 – 1644).
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Великая китайская стена пострадала от землетрясения
В Китае около полуночи с 8 на 9 января произошло мощное землетрясение – магнитудой 6,9.
- Эпицентр расположен довольно глубоко, в 10 километрах под поверхностью.
- Однако несколько крупных городов страны почувствовали толчки.
- Также известно, что 9 человек получили незначительные травмы.
После землетрясения власти организовали проверку исторических ценностей в регионе, не пострадало ли что-либо ценное.
- И обнаружили, что два метра Великой китайской стены обрушились.
- Это произошло в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на северо-западе Китая.
- Сейчас на месте установили первичную защиту и ведут ремонтно-восстановительные работы.
Поврежденный участок стены был построен во времена династии Мин (1368 – 1644).
Напомним:
- В начале января Тайвань всколыхнуло мощное землетрясение, толчки почувствовали соседние страны.
- В Бразилии на катера с людьми обрушилась часть стенки каньона, погибли не менее 10 человек.
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