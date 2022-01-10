Также следствием стихийного бедствия явилось разрушение части Великой китайской стены. Речь идет об участке, построенном при династии Мин (1368 – 1644).

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Великая китайская стена пострадала от землетрясения

В Китае около полуночи с 8 на 9 января произошло мощное землетрясение – магнитудой 6,9.

Эпицентр расположен довольно глубоко, в 10 километрах под поверхностью.

Однако несколько крупных городов страны почувствовали толчки.

Также известно, что 9 человек получили незначительные травмы.

После землетрясения власти организовали проверку исторических ценностей в регионе, не пострадало ли что-либо ценное.

И обнаружили, что два метра Великой китайской стены обрушились.

Это произошло в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Сейчас на месте установили первичную защиту и ведут ремонтно-восстановительные работы.

Поврежденный участок стены был построен во времена династии Мин (1368 – 1644).

Обратите внимание: в общей сложности Большая китайская стена тянется на тысячи километров от Ляодунского залива Желтого моря до пустыни Гоби. Строить ее начинали еще в ІІІ веке до нашей эры.

Напомним:

В начале января Тайвань всколыхнуло мощное землетрясение , толчки почувствовали соседние страны.

В Бразилии на катера с людьми обрушилась часть стенки каньона, погибли не менее 10 человек.