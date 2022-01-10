Также следствием стихийного бедствия явилось разрушение части Великой китайской стены. Речь идет об участке, построенном при династии Мин (1368 – 1644).

Также читайте В Китае из-за взрыва газа обрушилась столовая, по меньшей мере 10 погибших

Великая китайская стена пострадала от землетрясения

В Китае около полуночи с 8 на 9 января произошло мощное землетрясение – магнитудой 6,9.

  • Эпицентр расположен довольно глубоко, в 10 километрах под поверхностью.
  • Однако несколько крупных городов страны почувствовали толчки.
  • Также известно, что 9 человек получили незначительные травмы.

После землетрясения власти организовали проверку исторических ценностей в регионе, не пострадало ли что-либо ценное.

  • И обнаружили, что два метра Великой китайской стены обрушились.
  • Это произошло в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на северо-западе Китая.
  • Сейчас на месте установили первичную защиту и ведут ремонтно-восстановительные работы.

Поврежденный участок стены был построен во времена династии Мин (1368 – 1644).

Напомним:

Это может вас заинтересовать: жуткие факты о великом чилийском землетрясении