Несчастный случай произошел на юго-западе страны в муниципалитете Чунцин. Спасатели ищут еще 11 человек под завалами.

Спасатели отправили 50 машин

Предварительно известно, что многие также получили ранения.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая направило группу спасателей на место происшествия в районе Улун города Чунцин. Местное пожарное управление также направило на спасательные работы 50 автомобилей.

Последние пожары в мире

В Филадельфии в США 6 января пожар унес жизни минимум 12 человек. Среди погибших, предварительно, 8 детей. Огонь поднялся в трехэтажном доме. В общей сложности там проживают более 20 человек, поэтому жертв может быть больше.

Пожарным 5 января удалось ликвидировать пожар в комплексе построек парламента Южно-Африканской республики в Кейптауне. Потушить пожар пытались в течение суток. При этом подозреваемый в поджоге уже в суде, ему предъявлены обвинения в поджоге.

В российской Тюмени утром 4 января произошел масштабный пожар. Возгорание произошло на Антипенском нефтеперерабатывающем заводе.

Вы должны знать, что делать, когда оказались в очаге пожара: смотрите видео