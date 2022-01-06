Огонь поднялся в трехэтажном доме. В общей сложности там проживают более 20 человек, поэтому жертв может быть больше.
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Жуткий пожар произошел в Филадельфии: много жертв
Пожар в одном из многоквартирных домов в американской Филадельфии начался примерно в 6:40 по местному времени. Огонь распространился предварительно из квартиры на 2 этаже.
- На преодоление пожара спасателям не понадобилось много времени – меньше часа.
- Однако его последствия оказались просто жуткими – в огне погибли по меньшей мере 4 взрослых и 8 детей.
Идет расследование причин пожара. Власти говорят, что количество жертв может быть больше – в доме проживали 26 человек (в основном – арендаторы социального жилья), и не всех еще нашли.
Страшный пожар унес жизни 8 детей: видео FOX 5
Пожары даже зимой не являются редким явлением:
- Пылающий ЮБК: масштабный пожар на Трухановом острове попал на видео.
- Автобус с 50 туристами горел в Закарпатье: водитель укрощал огонь.
- В Кривом Роге менее чем за час полностью сгорел ресторан.
Так что это следует знать: что делать, если вы оказались в очаге пожара