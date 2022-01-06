Огонь поднялся в трехэтажном доме. В общей сложности там проживают более 20 человек, поэтому жертв может быть больше.

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Жуткий пожар произошел в Филадельфии: много жертв

Пожар в одном из многоквартирных домов в американской Филадельфии начался примерно в 6:40 по местному времени. Огонь распространился предварительно из квартиры на 2 этаже.

На преодоление пожара спасателям не понадобилось много времени – меньше часа.

Однако его последствия оказались просто жуткими – в огне погибли по меньшей мере 4 взрослых и 8 детей.

Идет расследование причин пожара. Власти говорят, что количество жертв может быть больше – в доме проживали 26 человек (в основном – арендаторы социального жилья), и не всех еще нашли.

Страшный пожар унес жизни 8 детей: видео FOX 5

Обратите внимание: в AP написали , что этот пожар – самый страшный по результатам в городе минимум за сотню лет. Спасатели же заметили, что в доме не работал ни один из дымовых сигнализаторов.

Пожары даже зимой не являются редким явлением: