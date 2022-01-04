Речь идет о так называемом "Южном берегу Киева" – развлекательном комплексе. Предварительно, огонь охватил 600 "квадратов".

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Пожар на Трухановом острове: что известно

Вечером понедельника, 3 января, в Киеве произошел пожар .

По рассказам очевидцев (снявших пожар на видео) в сети, огонь охватил развлекательный комплекс ЮБК ("Южный берег Киева").

Пока известно , что:

Площадь пожара – примерно 600 квадратных метров.

Спасатели узнали о нем по вызову в 23:30.

На месте они увидели, что горит дом 20 на 30 метров.

дом Тушили огонь 3 пожарные машины и 15 специалистов соответствующих служб.

Информации о пострадавших не было.

В этот же день:

В Вышгороде под Киевом произошел масштабный пожар в многоэтажке.

Также не утихает пожар в здании парламента ЮАР, который начался еще 2 января.

На Закарпатье в доме директора канала прогремел взрыв и вспыхнул пожар.