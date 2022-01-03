Сообщение о пожаре на крыше 5-этажки в Вышгороде поступило в 7:12. К счастью, почти все жители дома смогли покинуть охваченное дымом и огнем помещение самостоятельно. Еще двум жителям понадобилась помощь спасателей, однако практически не пострадали.

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Огонь охватил 800 квадратных метров крыши

По данным чрезвычайников, пожар произошел на улице Спасской в Вышгороде в одной из новостроек.

Эпицентром возгорания был мансардный этаж здания.

Огонь быстро распространился почти по всей крыше, из-за чего тушить его было очень сложно.

Спасатели пользовались пожарной лестницей / Фото ГСЧС Киевской области

На помощь местным пожарным отправились их коллеги из Новых Петровцев, Дымера, Вишневого, Броваров, Пирнового, Сухолучья и Гостомеля.

Огонь быстро распространился фактически по всей крыше / Фото ГСЧС Киевской области

На момент, когда спасатели прибыли по вызову, в здании еще находились два человека, которые не могли самостоятельно выбраться. Из помещения их вывели бойцы ГСЧС. Огонь уже охватил 800 квадратных метров площади.

В пожаре никто не погиб / Фото ГСЧС Киевской области

Спустя почти 3 часа с момента начала возгорания, пожар локализовали. Спасатели пытаются полностью потушить огонь.

На месте происшествия работают 40 сотрудников ГСЧС и 11 единиц спецтехники.