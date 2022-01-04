Мовиться про так званий "Південний берег Києва" – розважальний комплекс. Попередньо, вогонь охопив 600 "квадратів".
Зверніть увагу Лише за тиждень у пожежах в Україні загинули 80 людей
Пожежа на Трухановому острові: що наразі відомо
Увечері понеділка, 3 січня, у Києві сталася пожежа.
За розповідями очевидців (які зафільмували пожежу) у мережі, вогонь охопив розважальний комплекс ПБК ("Південний берег Києва").
Наразі відомо, що:
- Площа пожежі – приблизно 600 квадратних метрів.
- Рятувальники дізналися про неї з виклику о 23:30.
- На місці вони побачили, що горить будинок 20 на 30 метрів.
- Гасили вогонь 3 пожежні машини та 15 фахівців відповідних служб.
Інформації про постраждалих не було.
Цього ж дня:
- У Вишгороді під Києвом сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці.
- Також не вщухає пожежа у будівлі парламенту ПАР, яка почалася ще 2 січня.
- На Закарпатті у будинку директора каналу прогримів вибух і спалахнула пожежа.
Важливе відео: що робити, якщо ви опинилися в осередку пожежі