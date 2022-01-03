Локалізувати полум'я, яке спалахнуло в Кейптауні вранці 2 січня, намагалися приблизно 70 пожежників. Вогонь, що знищив частину парламенту Південно-Африканської Республіки, частково взяли під контроль протягом ночі.

Зверніть увагу У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР

Підозрюваного у підпалі затримали

За інформацією видання, у найстарішій частині будівлі Національної асамблеї вогонь досі не загасили. Речник парламенту Молото Мотапо повідомив: "Вся палата, де засідають депутати, згоріла". Наразі влада планує оцінити збитки від пожежі.

Водночас у поліції повідомили, що затримали 49-річного підозрюваного у підпалі, який перебував у приміщенні парламенту. Наразі чоловіка допитують. Проти нього відкрили кримінальне провадження.

Наслідки пожежі у парламенті ПАР

Вогонь спалахнув у найстарішій частині парламентського комплексу, яку добудували у 1884 році. Зруйнувавши її, полум'я поширилося на новіші частини комплексу.

За інформацією видання, вся будівля зазнала значних пошкоджень від вогню та води. Водночас від історичної частини, де парламент зберігав скарби, й приблизно 4 тисячі творів мистецтв, не залишилося майже нічого.

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Також у будівлі парламенту зберігається колекція рідкісних книг. За попередньою інформацією, парламентську бібліотеку та музей вдалося врятувати від пошкоджень.

В будівлі парламенту ПАР сталася пожежа: дивіться карту