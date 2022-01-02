Наразі на виклик прибула пожежно-рятувальна служба Кейптауна. Вона підтвердила, що вогонь вирує в будівлі парламенту. Про пожежу видання інформує з посиланням на AFP.

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У ПАР горить будівля парламенту

У Кейптауні 2 січня зайнялася будівля парламенту країни. Наразі на місці події працюють пожежники. Місцеві ЗМІ інформують про полум'я та стовп диму над спорудою.

Речник міської служби з надзвичайних ситуацій повідомив, що спалахнув дах, горить і будівля Національної асамблеї.

Займання поки що не вдалося локалізувати, у стінах будівлі виникли тріщини. Район навколо парламенту оточили, є ймовірність обвалення.

Наразі не повідомляють, що могло спричинити пожежу.



Рятувальники намагаються загасити займання / Фото AFP

Парламент ПАР у Кейптауні: що відомо про будівлю

Будинок парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, серед яких оригінальна і найстаріша будівля, яку завершили у 1884 році.

У нових прибудовах, споруджених у 1920-х і 1980-х роках, розміщена Національна асамблея.

У квітні 2021 року пожежа знищила частину бібліотеки Кейптаунського університету. Там зберігається унікальна колекція африканських архівів.



Горить парламент ПАР / Фото Algoa FM News

У ПАР горить будівля парламенту: дивіться відео

Пожежа будівлі парламенту ПАР у Кейптауні: дивіться карту