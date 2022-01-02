Сейчас на вызов прибыла пожарно-спасательная служба Кейптауна. Она подтвердила, что огонь бушует в здании парламента. О пожаре издание информирует со ссылкой на AFP.

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В ЮАР горит здание парламента

В Кейптауне 2 января загорелось здание парламента страны. Сейчас на месте происшествия работают пожарные. Местные СМИ информируют о пламени и столбе дыма над зданием.

Представитель городской службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что вспыхнула крыша, горит и здание Национальной ассамблеи.

Возгорание пока не удалось локализовать, в стенах здания возникли трещины. Пока не сообщают, что могло вызвать пожар.

Спасатели пытаются потушить возгорание / Фото AFP

Парламент ЮАР в Кейптауне: что известно о здании

Здание парламента в Кейптауне состоит из трех секций, среди которых оригинальное и старейшее здание, которое завершили в 1884 году.

В новых пристройках, построенных в 1920-х и 1980-х годах, размещена Национальная ассамблея.

В апреле 2021 года пожар уничтожил часть библиотеки Кейптаунского университета. Там хранится уникальная коллекция африканских архивов.

Горит парламент ЮАР / Фото Algoa FM News

В ЮАР горит здание парламента: смотрите видео

Пожар здания парламента ЮАР в Кейптауне: смотрите карту​