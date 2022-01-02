Лісові пожежі, які панували у Колорадо протягом кількох днів припинилися, однак завдали людям чималих збитків.

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Пожежі у Колорадо припинилися

У Колорадо припинилися лісові пожежі. Це сталося завдяки сильним снігопадам. У деяких районах випало 15 сантиметрів снігу.

Місцеві жителі вже почали повертатися до своїх будинків, аби оцінити збитки, завдані стихією.

Знищені будинки, поранені та зниклі безвісти

Видання ВВС пише, що місцевий шериф спершу заявив, що загиблих не було, назвавши це "дивом". Однак згодом речниця округу Боулдер Дженніфер Черчілль визнала, що це була "прикра помилка".

Шериф округу Боулдер Джо Пелл уточнив, що у пожежах постраждали щонайменше 7 людей. Крім того, 3 місцевих жителів вважають зникли безвісти.

Навряд чи когось із трьох знайдуть живим,

– додав Пелл.

Округ планує залучити собак, аби виявити людські останки. Місцеві ЗМІ повідомляють, що однією із ймовірних загиблих є 91-річна жінка, чия родина могла потрапити в вогняну пастку.

Крім того, щонайменше 1 000 будинків були повністю знищені.

Пожежі у Колорадо: що відомо

Лісові пожежі почались 30 грудня неподалік Денвера, столиці штату.

Через вітряну погоду та посуху вогонь швидко поширився та охопив значну територію.

Понад 30 000 людей довелося евакуювали з їхніх будинків.

У Колорадо панували лісові пожежі: дивіться відео

В американському штаті Колорадо припинили пожежі: дивіться карту