Рятувальники прибули на місце та загасили вогонь. На щастя, люди не постраждали.

До теми Новорічний непотріб: в Одесі продавці викинули сотні ялинок, які не встигли продати

В Казахстані ялинка згоріла за 6 хвилин після Нового року

1 січня 2022 року о 00:06 в місті Тараз на площі "Арбат" спалахнула штучна ялинка площею 15 квадратних метрів,

– повідомили місцеві рятувальники.

Вони пояснили, що вже о 00:15 пожежу локалізували, о 00:20 – ліквідували. На щастя, ніхто не загинув та не постраждав.

Наразі у Департаменті з надзвичайних ситуацій заявили, що причина пожежі встановлюють.

На місце працювали 14 працівників та 4 одиниці техніки ДСНС.

Головна ялинка повністю згоріла у новорічну ніч / Фото ДСНС та скриншоти з відео

Натомість люди не розгубились та знімали інцидент на відео.

У казахському місті згоріла головна ялинка: дивіться відео

Ялинка була штучною, тому згоріла за декілька хвилин: дивіться відео

Люди знімали на відео, як новорічна ялинка згоріла за декілька хвилин 2022 року

Штучна ялинка згоріла на очах у людей: дивіться відео

Останні інциденти з ялинками: коротко

19 грудня, саме на Миколая, на Сумщині та Донеччині через сильний вітер впали дві ялинки. Не витримали погоди красуні в Маріуполі та Лебедині. Однак згодом комунальники виправили ситуацію.

Напередодні Нового року сайт 24 каналу доєднався до спеціального рейду у Києві. Під час перевірки виявили, що деякі дерева не мають відповідного номера, який мав би знаходитись на стовбурах дерев. Детальніше читайте тут.

У Одесі сотні ялинок залишили на тротуарах після Нового року. Все через те, що продавці не змогли продати їх напередодні свят.

У Києві засяяла головна ялинка країни – дивіться відео

Повний текст публікації ДСНС

1 січня 2022 року о 00:06 в місті Тараз на площі "Арбат" спалахнула штучна ялинка площею 15 квадратних метрів. Пожежу ліквідували о 00:15 та ліквідували о 00:20. Ніхто не загинув і не постраждав. Причина пожежі встановлюється. На місце прибули 14 працівників та 4 одиниці техніки ДСНС.