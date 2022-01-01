Спасатели прибыли на место и потушили огонь. К счастью, люди не пострадали.

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В Казахстане елка сгорела через 6 минут после Нового года

1 января 2022 года в 00:06 В городе Тараз на площади "Арбат" вспыхнула искусственная елка площадью 15 квадратных метров,

– сообщили местные спасатели.

Они пояснили, что уже в 00:15 пожар локализовали, в 00:20 – ликвидировали. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Сейчас в Департаменте по чрезвычайным ситуациям заявили, что причину пожара устанавливают.

На место работали 14 работников и 4 единицы техники ГСЧС.

Главная елка полностью сгорела в новогоднюю ночь / Фото ГСЧС и скриншоты с видео

Зато люди не растерялись и снимали инцидент на видео.

В казахском городе сгорела главная елка: смотрите видео

Елка была искусственной, поэтому сгорела за несколько минут: смотрите видео

Люди снимали на видео, как новогодняя елка сгорела за несколько минут 2022 года

Искусственная елка сгорела на глазах у людей: смотрите видео

Последние инциденты с елками: кратко

19 декабря, именно на Николая, в Сумской и Донецкой области из-за сильного ветра упали две елки. Не выдержали погоды красавицы в Мариуполе и Лебедине. Однако впоследствии коммунальщики исправили ситуацию.

Накануне Нового года сайт 24 канала присоединился к специальному рейду в Киеве. Во время проверки обнаружили, что некоторые деревья не имеют соответствующего номера, который должен находиться на стволах деревьев. Подробнее читайте здесь.

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Полный текст публикации ГСЧС

1 января 2022 года в 00:06 в городе Тараз на площади "Арбат" вспыхнула искусственная елка площадью 15 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 00:15 и ликвидировали в 00:20. Никто не погиб и не пострадал. Причина пожара устанавливается. На место прибыли 14 работников и 4 единицы техники ГСЧС.