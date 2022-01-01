Вместо того, чтобы сдать новогодних красавиц в специальные пункты сбора, продавцы не придумали ничего лучшего, чем просто бросить их на тротуарах, где продавали.

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На нерадивых бизнесменов пожаловался директор ЖКС "Хмельницкий" Александр Новицкий.

Утром 1 января всегда грустно видеть непроданные новогодние деревья... Вывозим в промышленных масштабах,

– заявил чиновник.

Досадная ситуация сложилась даже несмотря на то, что в мэрии предупреждали, что с 1 января заработают площадки для сбора новогодних елок. Всего их более 10 по всей Одессе. После обеда брошенные елки таки начали вывозить в пункты сбора.

В Одессе продавцы выбросили сотни елок / Фото "Думская"

Почему елки опасно выбрасывать на свалку

После новогодних праздников главный их символ – елка – оказывается на свалке. Иногда продавцы, которые не могут продать все деревья к праздникам, просто оставляют их на улице. Так они образуют огромные стихийные свалки.

Кроме того, что это неэстетично, так еще и откровенно опасно для экологии. Бытует мнение, что елка на свалке разлагается так же как и в лесу. Но это не так. В естественной среде дерево перегнивает и контактирует с воздухом, становясь частью экосистемы, удобрением для других деревьев и домом для животных.

Но на свалках елки теряют возможность разложиться естественным путем и вместо того, чтобы превратиться в удобрение, начинают активно выделять опасный газ – метан. Как известно, метан поддерживает процесс горения на протяжении долгого времени, то есть пожар – это лишь вопрос времени.

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