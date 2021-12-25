Однако в каждом из областных центров хвойные красавицы получились уникальными и радуют местных жителей. Как выглядят елки в разных городах Украины – смотрите в фотоподборке 24 канала.

Обратите внимание Сказочный Новый год во Львове: куда пойти и что увидеть в праздничном городе

Как украсили самые большие елки страны

На Софийской площади в Киеве установили 31-метровую красавицу, которую украсили 10 километрами гирлянд. Они, как и в прошлом году, висят вокруг нее, как шатер. Также для украшения использовали 20 тысяч игрушек, которые несколько месяцев раскрашивали львовские мастера.

Елка на Софийской площади в день зажигания огней / Фото Валентины Полищук, 24 канал

А вот во Львове главное рождественское дерево высотой 17 метров. Его львовянам подарил житель села Оброшино Василий Козленко. Следует отметить, что в городе была разработана новая концепция оформления к зимним праздникам. В ней использовали много ромбов, поскольку именно они уже давно символизируют жизнь и род. Эту фигуру можно увидеть не только на орнаментах елки, но и в декорациях улиц.

Главная елка возле Львовского оперного театра / Фото "Львовский портал"

В Виннице главная елка расположена в центральном парке Леонтовича. Для нее закупили немало новых игрушек и иллюминации. Основные цвета украшения символа празднования – синий, золотисто-желтый и серебряный. Они сверкают среди многометровых гирлянд.

Как выглядит главная елка Винницы / Фото Винницкого горсовета

В Луцке уже традиционно украсили не одну, а "трио" елок на Театральной площади. На них повесили всего 150 игрушек. Однако праздничные красотки все же выглядят удивительно, ведь их тоже украсили с использованием двух сотен желтых гирлянд.

"Трио" елок на Театральной площади / Фото Луцкого горсовета

В Днепре в этом году подошли к подготовке елки очень основательно. Новое искусственное дерево купили примерно за 50 миллионов. А на установку и украшение из бюджета города потратили еще 12,5 миллиона гривен. 20-метровую красавицу украсили яркими оранжевыми гирляндами, а также прозрачными и золотыми шарами. Дерево стоит на Европейской площади в центре Днепра.

Новая днепровская елка на Европейской площади / Фейсбук "Днепр"

Поскольку город Донецк находится под оккупацией, самую большую елку региона установили в Краматорске. Кроме обычных гирлянд, на ней светятся красные банты со снежинками. Особого символизма придают желтые и голубые огоньки, которыми сияет дерево.

Главная елка Донецкой области / Фото "Восточный проект"

В Ивано-Франковске главная елка высотой 18 метров и диаметром 8 метров. Это искусственное дерево оборудовано иллюминацией с программным контроллером. Поэтому цвет сияющего конуса часто меняется.

Елка в центре Ивано-Франковска / Фото "Правда.if.ua"

В Кропивницком в этом году самая маленькая и самая дешевая елка из всех областных центров. Высотой новогодняя красавица 14 метров и является искусственной. Последний раз дерево обновляли еще несколько лет назад. Однако около нее оборудовали сразу несколько новых фотозон.

Самая большая елка Кропивницкой области / Фото Кропивницкого горсовета

Главную новогоднюю красавицу Закарпатья установили на Театральной площади Ужгорода. 15-метровое искусственное дерево украшено широкими волнистыми полосами гирлянд желтого цвета. А на верхушке сияет большая снежинка того же цвета. Также можно заметить много белых полосок, которые символизируют снегопад.

Елка на Театральной площади в Ужгороде / Фото "Закарпатье онлайн"

Главная елка Запорожской области достигает 22 метров и оформлена очень креативно. Ведь в украшении ориентировались на праздничные деревья в европейском стиле. Все игрушки там новые и стоили около 2 миллионов. Вся ее площадь сверкает золотыми огоньками и белыми полосами.

Главная елка Запорожья / Фото Укринформ

В Одессе самую большую елку установили под мэрией – на Думской площади. Она украшена в морском стиле, что полностью соответствует расположению города. Большинство ее поверхности покрыты синими огоньками, между которыми прикреплены морские звезды. А снизу на новогодней красотке светятся волнистые линии, похожие на водоросли.

Елка на Думской площади / Фото Одесского горсовета

В Николаеве на Соборной площади установили большое искусственное дерево, украшенное иллюминациями в виде снежинок, шапок, бантиков и других традиционных символов праздников. Также большинство ее площади покрыто гирляндами разных цветов. Однако дерево выглядит так же, как в прошлом году.

Главная елка Николаева / Фото "Свідок.info"

Полтавская елка, как и в столице, имеет большой шатер иллюминации. Высотой рождественское дерево города около 20 метров. Главное убранство самой елки – волнистые синие линии, которыми оплетено большинство поверхности. А верхушка ее украшена яркой зеленой звездой.

Главная елка Полтавщины и ее шатер иллюминаций / Фото "Полтавщина"

В Ровно раньше украшали деревья, растущие в центре города, но в этом году впервые приобрели искусственную елку. Кроме того, купили несколько наборов игрушек, гирлянд, а также других украшений. Общая стоимость праздничного обновления города – 3 миллиона гривен.

Новая елка в центре Ровно / Фото "Ровно1"

В Сумах основным изменением в елке является ее расположение. Преимущественно она стояла возле областной администрации, однако 2022 год она встретит на Театральной площади. Что касается украшения, то она покрыта яркой иллюминацией разных цветов. В большинстве своем она зеленая с синим. Также на ней сияют белые снежинки.

Самая большая елка в Сумах / Фото Sumypost

В Тернополе главная елка также украшена 3D-иллюминацией и постоянно меняется. Высотой она 18,5 метра. Также на вершине сверкает многогранная звезда.

Елка на центральной площади города / Фото Тернопольского горсовета

В Харькове елка высотой 40 метров. Ее нижняя часть зеленая, а сверху установлены большие вставки иллюминации. Эти элементы периодически меняют цвет. Рядом тоже установили немало декораций, а также фудкорты.

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Главная харьковская елка / Фото city.kharkov.ua

В Херсоне главная елка украшена преимущественно иллюминациями. На ней множество белых гирлянд, а по краям дерева сияют желтые шары. Также там иногда включают снежинки и бантики, которые светятся.

Главная елка Херсона / Фото Херсонского горсовета

В Хмельницком елка покрыта длинными полосами иллюминаций, которые сверкают разными цветами. Между ними висит много серебристых шаров. А вот главной "изюминкой" дерева является звезда на верхушке. Поскольку ее лучи волнистые, украшение очень похоже на этническое изображение солнца.

Самая большая елка в Хмельницком / Фото "20 минут"

В Луганской области главную елку области пришлось установить в Северодонецке. Она тоже украшена большими полосами иллюминаций. Кроме этого, низ красавицы покрыт колокольчиками, совами и другими светящимися украшениями.

Главная елка Луганщины / Фото "Восточный вариант"

В Житомире уже традиционно решили украсить живую елку. Ее украсили желтыми гирляндами, между которыми светится много белых шаров. Высотой дерево примерно 31 метр, а на вершине установлена желтая звезда.

Главная елка Житомира / Фото Суспільного

А вот в Черкассах елку украсили множеством мелких рисунков из иллюминаций – конфетами, перчатками, оленями и другими. Все они висят между желтыми и синими шарами.

Самая большая елка Черкасской области / Фото Черкасского горсовета

Черниговская елка, вероятно, имеет больше всего шаров среди всех остальных. Ведь она обильно усыпана желтыми, белыми и красными игрушками разного цвета. Кроме этого, на нее повесили большие продольные полосы гирлянд.

Самая большая елка Чернигова / Фото Игоря Стародубца

В Черновцах в этом году городские власти решили приобрести новую искусственную елку. Дерево высотой 18 метров обильно покрыли золотистыми, серебристыми и белыми звездами. Среди них также много снежинок и продольных гирлянд.

Самая большая елка Черновцов / Фото "Букинфо"

Куда пойти в Киеве на Новый год

До Нового года остаются считанные дни, поэтому медлить нельзя. Если вы будете встречать 2022 год в Киеве – пора определить свой праздничный маршрут по столице. В этом году там можно окунуться в сказочную атмосферу сразу в семи разных локациях!

Среди них есть те, которые могут удивить людей с разными вкусами, возрастом и предпочтениями. Выбирать можно как активный отдых, так и уютные посиделки. Также будет чем заняться и любителям экстрима и поклонникам семейных развлечений. Детальнее об этом – по ссылке.