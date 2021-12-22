Несмотря на пандемию, во Львове не будет скучно ни горожанам, ни туристам. Здесь запланировали множество праздничных концертов, однако следует помнить, что их всех будут проводить с соблюдением карантинных ограничений. Чтобы посетить мероприятие, нужно иметь один из документов – "зеленый" сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа), справку о перенесенном COVID-19 или противопоказания к прививке.

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Как отпраздновать Новый год во Львове

В период новогодних и рождественских праздников во Львове особенно шумно и весело. Несмотря на морозы, согретые глинтвейном горожане и туристы веселятся возле яркой главной елки. Вся площадь вокруг нее наполнена чудесными ароматами, так как совсем рядом расположена одна из традиционных ярмарок, где можно купить разнообразные лакомства.

Атмосфера праздничного Львова с легкостью помогает ощутить настоящий дух Рождества, даже если вы уже совсем не ребенок. Так как в окружении мигающих огоньков и добрых улыбок прохожих совсем легко снова поверить в чудо.

Начать свое путешествие по городу Льва можно традиционно с площади Рынок, потому что там есть ледовый каток, рождественская шопка и праздничная ярмарка. Затем обязательно следует отправиться к оперному театру, чтобы увидеть необычайную главную елку города. Обо всех праздничных локациях и событиях во Львове читайте в материале новогодне-рождественского проекта 24 канала.

Каток под открытым небом на площади Рынок

Ежегодно возле Ратуши традиционно устанавливают ледовый каток. Каждый день покататься приходят сотни львовян и гостей города, так как на катке царит веселая, уютная атмосфера. Несмотря на то, что он размещен под открытым небом, тут тоже действуют противоэпидемические ограничения. Все работники носят маски и перчатки, а в доступных для посетителей местах установили станции для дезинфекции рук.

График работы катка – с 10:00 до 21:00. Однако следует помнить, что здесь есть перерывы на чистку льда, которые длятся 30–40 минут. Стоимость билетов:

с понедельника по четверг взрослые билеты на каток стоят 110 гривен, а детские – 90 гривен.

с пятницы по воскресенье взрослые билеты стоят 150 гривен, а детские – 110 гривен.

Каток на площади Рынок / Фото Львовского горсовета

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Главная новогодняя елка Львова

На площади перед львовским оперным театром 13 декабря установили главную елку города. 17-метровую лесную красавицу привезли из села Оброшино. В течение недели ее украшали аутентичными рождественскими "пауками", ромбами и иллюминацией. Открытие главной елки состоялось накануне Дня святого Николая – 17 декабря.

Новогодняя елка во Львове / Фото Романа Балука

В этом году концепцию новогоднего декора разработали львовские художники Роман Зилинко и Ольга Кравченко. Вокруг елки установили рождественский забор, украшенный орнаментом с символикой ромбов. Его разработала мастерица Дарья Алешкина. Несомненно, львовская елка сказочно выглядит, поэтому ее обязательно нужно увидеть.

Главная новогодняя елка Львова / Фото Романа Балука

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Традиционные рождественские ярмарки

Согреться глинтвейном или кофе и отведать чего-то вкусненького можно на традиционных рождественских ярмарках, которых во Львове несколько. Одну разместили возле ратуши на площади Рынок, а другую – рядом с главной елкой на проспекте Свободы. Еще несколько локальных ярмарок будут в сквере на улице Валовой, Курбаса и возле Центра Довженко на Сихове.

Рождественские ярмарки любят и львовяне, и туристы. Здесь можно приобрести интересные аутентичные сувениры – ожерелья, платки, тепленькие носочки из шерсти, интересные гончарные изделия и тому подобное. И, конечно же, на ярмарке есть множество палаток с вкусной уличной едой и горячими напитками.

Из-за пандемии ярмарки сейчас несколько меньше, чем были в докоронавирусные времена. Все работники – вакцинированы, а сами рождественские домики размещены на большем расстоянии друг от друга. Однако ограничения не способны повлиять на праздничное настроение посетителей, потому что атмосфера здесь потрясающая.

Ярмарка на проспекте Свободы / Фото VGORODE

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Рождественская шопка на площади Рынок

Возле львовской Ратуши ежегодно устанавливают рождественскую шопку. В этом году она появится у центрального входа в мэрию 24 декабря. К мероприятию привлекут труппу "Курбаса", которая исполнит замечательные украинские колядки.

Интерактивная шопка будет стоять на протяжении всего периода рождественских праздников. Композиция состоит из 11 фигур, вырезанных из тополя, сосны и ели. Их собственноручно разрисовывали маленькие львовяне.

Рождественская шопка возле Ратуши / Фото официального туристического сайта Львова

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Праздничные концерты

Во Львове по случаю новогодних и рождественских праздников запланировали множество концертов. Волшебные колядки в современной аранжировке и музыка из фильмов о Гарри Поттере, безусловно, поднимут настроение и настроят на позитив.

Новогодние праздники для многих ассоциируются с просмотром тематического кино – "Один дома", "Гринч – похититель Рождества", "Рождественская история" и тому подобное. Кто-то же пересматривает все фильмы о Гарри Поттере. Именно для поклонников юного волшебника во Львове 29 декабря состоится концерт "Harry Potter – музыка из фильмов" . Посетители услышат магические композиции в живом исполнении симфонического оркестра. Концерт начнется в 19:00 в Центре Довженко. Стоимость билетов – от 250 до 620 гривен.

. Посетители услышат магические композиции в живом исполнении симфонического оркестра. Концерт начнется в 19:00 в Центре Довженко. Стоимость билетов – от 250 до 620 гривен. Во Львовском доме органной и камерной музыки 29 декабря состоится праздничный концерт "Ночь перед Рождеством" . Все присутствующие смогут окунуться в украинскую рождественскую музыку и уютную атмосферу праздника. Концерт начнется в 19:00. Стоимость билета – 250 гривен.

. Все присутствующие смогут окунуться в украинскую рождественскую музыку и уютную атмосферу праздника. Концерт начнется в 19:00. Стоимость билета – 250 гривен. Для любителей колядок во Львове 29 декабря состоится концерт звезд шоу "Голос страны" LeonVochi. В программе вечера – изумительные рождественские песни в исполнении непревзойденных теноров. Концерт начнется в 19:00 на сцене Львовской национальной филармонии. Стоимость билетов – от 200 до 500 гривен.

Смотрите видео выступления LeonVochi:

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Новогодние вечеринки в кафе и ресторанах

Многие львовские заведения будут работать в новогоднюю ночь. Если в этом году вы хотите как следует развлечься с друзьями, то смело отправляйтесь туда. Однако помните, что столики нужно обязательно бронировать заранее.

Где бы вы ни праздновали Новый год, важно не растерять праздничное настроение. Несомненно, украшенный рождественскими декорациями Львов способен в этом помочь. Ведь несмотря на любые ограничения здесь всегда можно интересно и весело провести время.

Сайт 24 канала поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Спасибо, что доверяете – мы вместе меняем страну к лучшему.