Попри пандемію, у Львові не буде сумно ні містянам, ні туристам. Тут запланували безліч святкових концертів, однак слід пам'ятати, що їх усіх проводитимуть з дотриманням карантинних обмежень. Щоб відвідати захід, потрібно мати один з документів – "зелений" сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест (чинний 72 години), довідку про перенесений COVID-19 чи протипокази до щеплення.

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Як відсвяткувати Новий рік у Львові

У період новорічних та різдвяних свят у Львові особливо гамірно та весело. Попри морози, зігріті глінтвейном містяни та туристи юрмляться біля яскравої головної ялинки. Уся площа навколо неї наповнена чудовими ароматами, адже зовсім неподалік розташований один з традиційних ярмарків, де можна придбати різноманітні смаколики.

Атмосфера святкового Львова з легкістю допомагає відчути справжній дух Різдва, навіть якщо ви вже зовсім не дитина. Адже в оточенні миготливих вогників і добрих посмішок перехожих зовсім легко знову повірити у чудо.

Почати свою мандрівку містом Лева можна традиційно з площі Ринок, адже там є льодова ковзанка, різдвяна шопка та святковий ярмарок. Потім обов'язково слід вирушити до Оперного театру, щоб побачити надзвичайну головну ялинку. Про усі святкові локації та події у Львові читайте в матеріалі новорічно-різдвяного проєкту 24 каналу.

Ковзанка просто неба на площі Ринок

Щороку біля Ратуші традиційно встановлюють льодову ковзанку. Кожного дня покататися приходять сотні львів'ян та гостей міста, адже на ковзанці панує весела, затишна атмосфера. Попри те, що вона розміщена просто неба, тут також діють протиепідемічні обмеження. Усі працівники носять маски та рукавички, а в доступних для відвідувачів місцях встановили станції для дезінфекції рук.

Графік роботи ковзанки – з 10:00 до 21:00. Однак слід пам'ятати, що тут є перерви на чистку льоду, які тривають 30 – 40 хвилин. Вартість квитків:

з понеділка по четвер дорослі квитки на ковзанку коштують 110 гривень, а дитячі – 90 гривень.

з п'ятниці до неділі дорослі квитки коштують 150 гривень, а дитячі – 110 гривень.



Ковзанка на площі Ринок / Фото Львівської міськради

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Головна новорічна ялинка Львова

На площі перед Львівським оперним театром 13 грудня встановили головну ялинку міста. 17-метрову лісову красуню привезли з села Оброшине. Протягом тижня її прикрашали автентичними різдвяними "павуками", ромбами та ілюмінацією. Відкриття головної ялинки відбулося напередодні Дня святого Миколая – 17 грудня.



Новорічна ялинка у Львові / Фото Романа Балука

Цьогоріч концепцію новорічного оздоблення розробили львівські художники Роман Зілінко та Ольга Кравченко. Навколо ялинки встановили різдвяний паркан, прикрашений орнаментом із символікою ромбів. Його розробила майстриня Дар'я Альошкіна. Безсумнівно, львівська ялинка має казковий вигляд, тож її обов'язково потрібно побачити.



Головна новорічна ялинка Львова / Фото Романа Балука

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Традиційні різдвяні ярмарки

Зігрітися глінтвейном чи кавою та покуштувати чогось смачненького можна на традиційних різдвяних ярмарках, яких у Львові є кілька. Один розмістили біля Ратуші на площі Ринок, а інший – поруч з головною ялинкою на проспекті Свободи. Ще кілька локальних ярмарків будуть у сквері на вулиці Валовій, Курбаса та біля Центру Довженка на Сихові.

Різдвяні ярмарки люблять і львів'яни, і туристи. Тут можна придбати цікаві автентичні сувеніри – коралі, хустки, тепленькі шкарпеточки з шерсті, цікаві гончарні вироби тощо. І, звичайно ж, на ярмарку є безліч яток зі смачною вуличною їжею та гарячими напоями.

Через пандемію ярмарки зараз дещо менші, ніж були у докоронавірусні часи. Усі працівники – вакциновані, а самі різдвяні будиночки розміщені на більшій відстані один від одного. Однак обмеження не здатні повпливати на святковий настрій відвідувачів, бо атмосфера тут – неперевершена.



Ярмарок на проспекті Свободи / Фото VGORODE

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Різдвяна шопка на площі Ринок

Біля Львівської ратуші щороку встановлюють різдвяну шопку. Цьогоріч вона з'явиться біля центрального входу в мерію 24 грудня. До заходу залучать гурт "Курбаси", який виконає чудові українські колядки.

Інтерактивна шопка стоятиме впродовж усього періоду Різдвяних свят. Композиція складається з 11 фігур, вирізьблених з тополі, сосни та смереки. Їх власноруч розмальовували маленькі львів'яни.



Різдвяна шопка біля Ратуші/ Фото Офіційного туристичного сайту Львова

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Святкові концерти

У Львові з нагоди новорічних та різдвяних свят запланували безліч концертів. Чарівні колядки у сучасному аранжуванні та музика з фільмів про Гаррі Поттера, безумовно, підіймуть настрій та налаштують на позитив.

Новорічні свята для багатьох асоціюються з переглядом тематичного кіно – "Сам удома", "Ґрінч – викрадач Різдва", "Різдвяна історія" тощо. Дехто ж передивляється усі фільми про Гаррі Поттера. Саме для прихильників юного чарівника у Львові 29 грудня відбудеться концерт "Harry Potter – музика з фільмів" . Відвідувачі почують магічні композиції у живому виконанні симфонічного оркестру. Концерт розпочнеться о 19:00 у Центрі Довженка. Вартість квитків – від 250 до 620 гривень.

. Відвідувачі почують магічні композиції у живому виконанні симфонічного оркестру. Концерт розпочнеться о 19:00 у Центрі Довженка. Вартість квитків – від 250 до 620 гривень. У Львівському будинку органної та камерної музики 29 грудня відбудеться святковий концерт "Ніч перед Різдвом" . Усі присутні зможуть поринути в українську різдвяну музику та затишну атмосферу свята. Концерт розпочнеться о 19:00. Вартість квитка – 250 гривень.

. Усі присутні зможуть поринути в українську різдвяну музику та затишну атмосферу свята. Концерт розпочнеться о 19:00. Вартість квитка – 250 гривень. Для любителів колядок у Львові 29 грудня відбудеться концерт зірок шоу "Голос країни" LeonVochi. У програмі вечора – дивовижні різдвяні пісні у виконанні неперевершених тенорів. Концерт розпочнеться о 19:00 на сцені Львівської національної філармонії. Вартість квитків – від 200 до 500 гривень.

Дивіться відео виступу LeonVochi:

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Новорічні вечірки у кафе та ресторанах

Багато львівських закладів працюватимуть у новорічну ніч. Якщо цьогоріч ви хочете як слід розважитись з друзями, то сміливо вирушайте туди. Однак пам'ятайте, що столики потрібно обов'язково бронювати заздалегідь.

Де б ви не святкували Новий рік, важливо не розгубити святкового настрою. Безсумнівно, прикрашений різдвяними декораціями Львів здатен у цьому допомогти. Адже, попри будь-які обмеження, тут завжди можна цікаво та весело провести час.

Сайт 24 каналу вітає усіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще.