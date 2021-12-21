Кожна із локацій здивує людей із абсолютно різними смаками, віком та вподобаннями. Усі зможуть обирати між активним відпочинком та затишними посиденьками, екстримом та культурною програмою, сімейними розвагами та прогулянками наодинці із власними мріями. Адже на те і потрібні свята й очікування дива, аби їх міг відчути кожен.

Цікаво Майже закінчили прикрашати: який вигляд має головна новорічна ялинка на Софійській площі в Києві

Про усі святкові локації та події в Києві читайте в матеріалі новорічно-різдвяного проєкту 24 каналу.



Ялинка на Софійській площі палатиме 10 кілометрами яскравих гірлянд / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Урочисте відкриття ялинки на Софійській площі 18 грудня / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Різдвяна Дивоніч на Софійській площі

Мандрівку новорічним Києвом варто почати із куточка, до якого будуть прикуті очі всіх українців – Софійської площі. Саме там ось уже кілька років поспіль встановлюють головну ялинку країни та створюють довкола неї цілий чарівний світ.

Цьогоріч її вогні запалали о 17:00 18 грудня – у переддень Дня святого Миколая. Видовище було справді казковим, адже 31-метрову красуню прикрасили 10 кілометрами гірлянд та 20 000 іграшок, які спеціально розфарбовували львівські майстри. Помилуватися усім цим можна буде до 19 січня – Водохреща, яке замикає цикл різдвяних свят.

Важливо! Святкову атмосферу також можна буде відчути, прогулюючись Володимирським проїздом та Маріїнським парком (зокрема, літньою естрадою Міського саду).

Тематика головного різдвяного містечка буде класичною – ніч народження Ісуса Христа. Тому підніжжя ялинки прикрасять найбільшим у Європі вертепом з фігурами Святого сімейства, янголами, пастухами та царями.

Крім того, на площі облаштують теплі зони відпочинку, прикрашені кометами, ковзанку-тунель, встановлять дитячі атракціони. Також поблизу спорудять мальовниче ярмаркове містечко, вхід до якого прикрасять ошатними арками та люстрами.



У середмісті Києва містянам і гостям створять справжню казку / Фото Валентини поліщук, 24 канал



На Софійській площі створили незабутню святкову атмосферу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Гостей на Софійській площі зустрічає справжня казка з тисячами вогнів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Ялинку засвітили у переддень Дня святого Миколая / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Київська зелена красуня стала однією з найгарніших у Європі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зверніть увагу! Аби гості ярмарку змогли безпечно ласувати святковими наїдками, цьогоріч вони будуть представлені у форматі to go. Це їжа, яку люди зможуть взяти й одразу піти, щоб уникнути тривалого контакту з іншими відвідувачами.

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Європейський Поділ

Традиційно не менш яскравою до свят зробили ще одну перлину Києва – Поділ. Там на Контрактовій площі пообіцяли влаштувати справжнє європейське святкування Різдва з ярмарком у стилі західних столиць, диво-ковзанкою, у центрі якої гратиме оркестр, сніговими гірками та мерехтінням 20 000 ліхтариків.



На Подолі гостей дивуватимуть 200-метровою ковзанкою з оркестром у центрі / Фото з фейсбуку Департаменту Культури КМДА



Кожну з декорацій у новорічному Києві продумали до деталей / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Куточок Карпат у Києві

Особливу розвагу містянам підготували під Аркою дружби народів. Там відбувся фестиваль Snigfest для поціновувачів сноубордингу та лижного спорту. Він тривав з 17 по 20 грудня. Особливістю цьогорічного заходу, який проводили уже втретє, стало розширення локації та надання їй особливого духу завдяки ексклюзивним декораціям. Ба більше, спеціально для заходу туди привезли вантажівки зі снігом з Карпат.



Спеціально для фестивалю у Київ привезли сніг з Карпат / Фото з телеграм-каналу "Великий Київ"

Після завершення фестивалю Арка дружби народів вабитиме до себе відвідувачів іншими принадами – яскравою ялинкою, яку буде видно з пішохідного мосту, та затишними лаунж-зонами, де всі охочі зможуть зігрітися, випивши глінтвейну чи інших зимових напоїв.

Резиденція Святого Миколая в парку Шевченка

Особливим теплом гостей зустрічатиме ялинка в парку Шевченка. Локація почала приймати відвідувачів із 17 грудня, а вже 19 грудня тішила усіх великим концертом та ді-джей сетом. Розважальну програму організували кращі дитячі колективи столиці, які пройшли конкурсний відбір, аби виступати тут.

Родзинками новорічного містечка у парку Шевченка стануть резиденція святого Миколая, затишний ярмарок, тематичні фотозони та аніматори. Крім того, до участі у святкуванні тут запрошені діти з малозабезпечених сімей, сироти та пільговики. Кожен із них зможе отримати ще й новорічний подарунок.



Будиночки ярмарку в парку Шевченка / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Президентський Новий рік

Ще одна яскрава локація, яку можна буде відвідати під час свят, також розташована в історичному місці – на вулиці Банковій. Між Офісом Президента та Будинком із химерами спорудили ковзанку та встановили яскраву ялинку. Крім того, там також працюватиме невеликий ярмарок із колоритних різнокольорових будиночків.



Площа перед Офісом Президента уже прикрашена до свят / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Новорічний ярмарок біля Офісу президента / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



На Банковій теж вирішили створити новорічну атмосферу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Зимова країна" на ВДНГ

Здійснити справжню подорож у дитинство, навіть якщо ви давно вийшли з цього віку, можна буде на фестивалі "Зимова країна", який щорічно влаштовують на ВДНГ. Цьогоріч там прийматимуть відвідувачів з 11 грудня по 6 березня.

Організатори придумали таку кількість розваг, що зможуть задовольнити навіть найвибагливіших. Це і найбільша у Європі ковзанка з фонтаном площею 2,5 тисячі квадратних метрів, і зимова оранжерея, і Музей Нового року, і Різдвяна Фабрика Мрій, і резиденція Санти.

Крім того, як дорослі, так і маленькі гості зможуть покататися на венеційських каруселях, різноманітних атракціонах, снігових гірках і навіть пройти цілий квест на мотузкових трасах і скеледромі.



На ВДНГ можна буде покататися на найбільшій у Європі ковзанці / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Ідеальним місцем для романтичного побачення стане венеційська карусель на ВДНГ / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



На ВДНГ дорослих та дітей розважатимуть помічники Санти – ельфи / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ідея для втомлених містом

Окрім масштабних святкувань у столиці, яскравий формат придумали і в її передмісті. Так, у "Добропарку" з 4 по 19 січня працюватиме атмосферний проєкт "Зима за містом". Окрім традиційних символів Нового року, там можна буде відвідати й абсолютно унікальну локацію – резиденцію Доброчара. Цей герой стане своєрідним українським аналогом Санта Клауса.

Його будиночок зацікавить не лише такими різдвяними розвагами, як відвідини пекарні пряників і музею новорічних прикрас, але й інтерактивними лабораторіями, де юні "чомусики" разом із батьками зможуть розібратися, як влаштований цей світ.

Також у "Добропарку" можна буде відвідати фестиваль ілюмінації, зимові атракціони, покататися на дитячій залізниці, а дорослим – ще й випити глінтвейну просто із гарячих чанів.

Утім головною запорукою гарних свят є відповідний настрій в душі. Створюйте його собі та своїм близьким, і тоді новорічне диво неодмінно з вами станеться, де б ви не були у святкову ніч. Головне вірити у нього.

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