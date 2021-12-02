Зокрема, на площі перед Офісом Президента вже з'явилися перші різнокольорові будиночки майбутнього зимового ярмарку. Їх привезли на спеціальних тягачах.

До теми У Києві почали монтувати головну новорічну ялинку України

Як ще розважатимуть біля ОПУ

Окрім ярмарку, біля Офісу Президента також працюватиме льодова ковзанка. Платформу під неї встановили під ялинкою і вже обгородили парканом.



Під Офісом Президента вже встановлюють ярмарок / Фото з телеграм-каналу "Киев сейчас"

Новий рік у Києві: як святкуватиме столиця

Цьогорічна тематика головної ялинки країни, яку встановлять на Софійській площі, –народження Ісуса. Тому простір довкола зеленої красуні прикрасять вертепом та 38 фігурами Святого сімейства.

Що ж до самого дерева та прикрас до нього, то його у столицю доставлять зі Львова. Ялинка буде штучною, а іграшки розмальовані ексклюзивним розписом.

Також організатори хочуть змінити формат роботи яток зі смаколиками, аби убезпечити людей від коронавірусу. Через це там продаватимуть тільки ту їжу, яку можна швидко забрати із собою й піти.