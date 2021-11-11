Анонсом поділився президент Folk Ukraine, компанії-організатора новорічно-різдвяних локацій у середмісті столиці, Ігор Добруцький. Він розповів, що, окрім ялинки, на площі також буде вертеп. Ще однією родзинкою свята стане величезна інсталяція із 38 фігур представників Святого сімейства.

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Місто всередині міста

Над ялинкою буде знову таке велике шатро, купол із ілюмінацією десь в 60 метрів в діаметрі. В минулому році ми вже показали – це буде дуже затишно. Люди, які підходили під ялинку, їм просто здавалося, що вони приходили майже в церкву. Тому свято буде відчутне,

– переконаний Добруцький.

За його словами, особливої атмосфери різдвяному селищу додаватимуть тематичні мелодії на фоні.

Більшість розваг переїде за місто

Також організатори придумали, як уникнути скупчення людей під час карантину. Для цього більшість атракціонів та активностей перенесуть у резиденцію Доброчара в передмісті Києва.

"У нас з'явився новий герой Доброчар. Для нього відвели майже 800 квадратних метрів площі. Це буде резиденція за містом по Житомирській трасі, 18 кілометрів від контрольно-пропускного пункту. Буде резиденція Доброчара та фестиваль ілюмінації", – додав президент Folk Ukraine.

Рай для чомусиків

Організатори вирішили, що персонаж Доброчара має уособлювати в собі одночасно і чарівника, і науковця, який вивчає навколишній світ. Тому юних відвідувачів його резиденції хочуть зацікавити колекцією метеоритів, телескопами та майстер-класами з виготовлення скляних іграшок.

Ялинка серед осені: перша вісниця свята

Поблизу станції метро "Деміївська" на початку листопада вже почали встановлювати новорічну ялинку. Зелена красуня, імовірно, стане прикрасою льодової ковзанки під стінами кондитерської фабрики.

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