Анонсом поделился президент Folk Ukraine, компании-организатора новогодне-рождественских локаций в центре столицы, Игорь Добруцкий. Он рассказал, что, кроме елки, на площади также будет вертеп. Еще одной изюминкой праздника станет огромная инсталляция из 38 фигур представителей Святого семейства.

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Город внутри города

Над елкой будет снова такой большой шатер, купол с иллюминацией где-то в 60 метров в диаметре. В прошлом году мы уже показали – это будет очень уютно. Люди, которые подходили под елку, им просто казалось, что они приходили почти что в церковь. Поэтому праздник будет ощутим,

– убежден Добруцкий.

По его словам, особой атмосферы рождественскому поселку будут добавлять тематические мелодии на фоне.

Большинство развлечений переедет за город

Также организаторы придумали, как избежать скопления людей во время карантина. Для этого большинство аттракционов и активностей перенесут в резиденцию Доброчара в пригороде Киева.

"У нас появился новый герой Доброчар. Для него отвели почти 800 квадратных метров площади. Это будет резиденция за городом по Житомирской трассе, 18 километров от контрольно-пропускного пункта. Будет резиденция Доброчара и фестиваль иллюминации", – добавил президент Folk Ukraine.

Рай для почемучек

Организаторы решили, что персонаж Доброчара должен олицетворять в себе одновременно и волшебника, и ученого, который изучает окружающий мир. Поэтому юных посетителей его резиденции хотят заинтересовать коллекцией метеоритов, телескопами и мастер-классами по изготовлению стеклянных игрушек.

Елка среди осени: первая вестница праздника

Вблизи станции метро "Демеевская" в начале ноября уже начали устанавливать новогоднюю елку. Зеленая красавица, вероятно, станет украшением ледового катка под стенами кондитерской фабрики.

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