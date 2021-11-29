Роботи на Софійській тривали майже весь день, а ввечері підрядники привезли ще частину конструкцій. Загалом встановлення і прикраса ялинки мають зайняти 10 днів.

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Зазвичай монтаж ялинки займає менше часу, але цього року новорічне дерево буде ширшим та більшим.

Основні роботи почнуть 30 листопада



Конструкції ялинки вже привезли на Софійську / Фото Kievmap

Як кажуть самі робочі, наразі на Софійській площі лише почали проводити підготувальні роботи.

Конструкції розвантажили та склали так, аби вони не заважали пішоходам.

Крім того, 30 листопада привезуть бетонні блоки вагою 100 тонн, які слугуватимуть противагою для ялинки. Тоді ж почнуться й основні роботи з монтажу.



Частину конструкцій привезуть 30 листопада / Фото Kievmap

Після збору всієї конструкції робочі почнуть прикрашати новорічну красуню. Організатори свят з компанії Folk Ukraine зазначають, що запланували для киян кілька сюрпризів.

Окрім оновленої ялинки додадуть більше локацій. На новорічні свята працюватимуть фотозони, локації з розвагами для дітей та дорослих, а також ковзанка та місця з їжею та напоями.

Дивіться відео почату робіт зі встановлення новорічної ялинки на Софійській площі у Києві: