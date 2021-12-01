Зокрема, там уже з'явилася льодова ковзанка. Її розмістили під ялинкою і обгородили невеликим парканом. Крім того, на площі перед будівлею стоять велетенські букви YOUkraine.

До теми Справжній куточок Різдва: киянам розповіли, якою буде головна ялинка країни

Ковазанка біля Офісу президента, Новий рік у Києві, свята
Біля Офісу президента продовжують облаштовувати ковзанку / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Ковзанка під Офісом президента, Новий рік у Києві, свята
Ковзанку розмістили під ялинкою і обгородили парканом / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Ковзанка під офісом президента, Новий рік у Києві, свята
У столиці активно готують новорічно-різдвяні локації / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Ковзанка під Офісом президента, Новий рік у Києві, свята
На Банковій також почали підготовку до Нового року / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Офіс президента України, Банкова, у Києві готуються до Нового року
Площа перед Офісом президента України / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

"Народження" головної ялинки

  • На Софійській площі столиці 29 листопада уже почали монтувати головну ялинку країни.
  • Повна збірка штучного дерева займе 10 днів. Відомо, що його, як і ексклюзивні розписні іграшки, привезли зі Львова.
  • Цього разу святкові локації оздоблять у тематиці народження Ісуса.
  • Що ж до святкової ярмарки, то там вирішили змінити формат меню, аби не порушувати карантинних вимог.