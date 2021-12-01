Зокрема, там уже з'явилася льодова ковзанка. Її розмістили під ялинкою і обгородили невеликим парканом. Крім того, на площі перед будівлею стоять велетенські букви YOUkraine.

До теми Справжній куточок Різдва: киянам розповіли, якою буде головна ялинка країни



Біля Офісу президента продовжують облаштовувати ковзанку / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



Ковзанку розмістили під ялинкою і обгородили парканом / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



У столиці активно готують новорічно-різдвяні локації / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



На Банковій також почали підготовку до Нового року / Фото Катерини Гаценко, 24 канал



Площа перед Офісом президента України / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

"Народження" головної ялинки