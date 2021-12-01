В частности, там уже появился ледовый каток. Ее разместили под елкой и огородили небольшим забором. Кроме того, на площади перед зданием стоят гигантские буквы YOUkraine.

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Возле Офиса президента продолжают обустраивать каток / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Каток разместили под елкой и огородили забором / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



В столице активно готовят новогодне-рождественские локации / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



На Банковой также начали подготовку к Новому году / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал



Площадь перед офисом президента Украины / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

"Рождение" главной елки