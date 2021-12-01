В частности, там уже появился ледовый каток. Ее разместили под елкой и огородили небольшим забором. Кроме того, на площади перед зданием стоят гигантские буквы YOUkraine.

К теме Настоящий уголок Рождества: киевлянам рассказали, какой будет главная елка страны

Ковазанка біля Офісу президента, Новий рік у Києві, свята
Возле Офиса президента продолжают обустраивать каток / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Ковзанка під Офісом президента, Новий рік у Києві, свята
Каток разместили под елкой и огородили забором / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Ковзанка під офісом президента, Новий рік у Києві, свята
В столице активно готовят новогодне-рождественские локации / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Ковзанка під Офісом президента, Новий рік у Києві, свята
На Банковой также начали подготовку к Новому году / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Офіс президента України, Банкова, у Києві готуються до Нового року
Площадь перед офисом президента Украины / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

"Рождение" главной елки

  • На Софийской площади столицы 29 ноября уже начали монтировать главную елку страны.
  • Полная сборка искусственного дерева займет 10 дней. Известно, что его, как и эксклюзивные расписные игрушки, привезли из Львова.
  • На этот раз праздничные локации украсят в тематике рождения Иисуса.
  • Что касается праздничной ярмарки, то там решили сменить формат меню, чтобы не нарушать карантинных требований.